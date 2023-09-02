В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Двое ранены

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, снаряд попал в частный дом. В результате погиб мужчина, еще двое жителей получили тяжелые ранения, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины - осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

По данным Гладкова, врачи оценивают состояние двух раненых как тяжелое. Глава Белгородской области добавил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений, оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.