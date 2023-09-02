СМИ: в Тель-Авиве в ходе столкновений более 10 человек получили огнестрельные ранения

По информации The Times of Israel, всех пострадавших госпитализировали

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения во время столкновений эритрейских беженцев в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, все пострадавшие госпитализированы.

В свою очередь пресс-служба израильской полиции сообщила, что несколько стражей порядка были вынуждены открыть огонь из табельного оружия, поскольку "почувствовали, что их жизни находятся в непосредственной опасности из-за действий нарушителей порядка". По данным полиции, в результате этих выстрелов ранения разной степени тяжести получили три человека.

Ранее в южных районах Тель-Авива вспыхнули беспорядки с участием эритрейцев. Столкновения начались с акции протеста противников эритрейского правительства возле посольства этого государства, где проходило праздничное мероприятие, организованное дипмиссией. По данным The Times of Israel, ранения получили уже по меньшей мере 114 человек. По информации пресс-службы израильской полиции, среди пострадавших 27 стражей порядка.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил доклад о происходящем и дал правоохранительным органам указание восстановить общественный порядок в городе.