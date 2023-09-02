2 сентября, 14:50

В ДТП в Нефтекамске пострадали четыре человека

Среди травмированных есть дети

ТАСС, 2 сентября. Автобус въехал в остановку в городе Нефтекамске в Башкирии. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

"Авария произошла около 17:00 по местному времени на Трактовой улице. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус двигался по маршруту Нефтекамск - Н. Березовка без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются. 

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