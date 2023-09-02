Число поврежденных домов в Уразово Белгородской области от обстрела ВСУ выросло до 29

Аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка

ТАСС, 2 сентября. Число домов в Уразово Белгородской области, поврежденных при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 29. Также повреждены четыре автомобиля и оптоволоконный интернет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены четыре автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, подомовой обход территории продолжается. Аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО), снаряд попал в частный дом, погиб один мужчина, еще двое получили тяжелые ранения и доставлены в больницу. Также ракетными боеприпасами было повреждено порядка 20 домовладений.

Глава региона сообщил, что посетил Уразово, встретился с семьей погибшего, который в свой выходной пришел к другу в гости, вышел за заказанной пиццей, и попал под обстрел РСЗО. Гладков добавил, что получила ранения женщина, которая привезла пиццу к дому, с множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

По данным губернатора, второй раненый - друг погибшего, он в момент обстрела находился дома за компьютером, от тяжелого ранения его защитили стоящие на подоконнике две большие колонки, он получил множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки, врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение.