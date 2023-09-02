СМИ: в пяти провинциях Турции жители видели падение крупного метеорита

По информации Sabah, люди заметили сгоревший в атмосфере светящийся объект

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Жители минимум пяти провинций Турции стали свидетелями падения крупного метеорита. Как сообщает газета Sabah, светящийся объект, сгоревший в атмосфере, видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, и Газиантеп на юго-востоке республики.

В турецком сегменте соцсетей появились кадры с летящим к поверхности объектом, светящимся голубовато-зеленым цветом. Свечение было достаточно интенсивное.

По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, и спустя время небо над юго-востоком Турции вновь стало темным.

Власти на текущий момент еще не сделали какое-либо заявление относительно произошедшего.