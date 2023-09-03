В Тюмени в ДТП пострадали 12 человек

Среди них есть 6 детей

ТЮМЕНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге в Тюмени. Пострадали 12 человек, в числе которых 6 детей, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"12 человек, в том числе 6 детей, сегодня ночью пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной. Здесь столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги", - сообщили в управлении.

По данным ГИБДД, в Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми 4 и 12 лет, а также 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel пострадали четверо взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший с использованием ремня безопасности.