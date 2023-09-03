В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще трое пострадали

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении грузовика и минивэна в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"В результате ДТП водитель-мужчина и пассажир-женщина из Toyota Sienna от полученных травм умерли на месте происшествия. <…> Три пассажира госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП вблизи села Ягодная Поляна поступило в 02:47 (01:47 мск). Столкнулись грузовик ГАЗ с прицепом и минивэн Toyota Sienna.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.