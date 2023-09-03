В Белгородской области за сутки ВСУ сбросили с БПЛА семь взрывных устройств

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всего зафиксировали 46 прилетов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки порядка 46 раз обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 7 взрывных устройств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 2 сентября. В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка - три. Также в Нехотеевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По данным Гладкова, на окраине хутора Плотвянка в Волоконовском районе ВСУ сбросили с БПЛА осколочный боеприпас, еще два взрывных устройства сброшены на окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе. Кроме этого, в районе хутора Масычево и села Антоновка было сбито по одному БПЛА. Губернатор добавил, что под артиллерийский обстрел попало село Староселье в Краснояружском районе, всего было зафиксировано 11 прилетов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Также в субботу ВСУ из миномета обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, было выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия, пострадавших нет. По селу Середа противник выпустил 15 минометных снарядов, по 2 снаряда - по хутору Панкову и автомобильному пункту пропуска "Шебекино", еще 1 - по поселку Ленинский. Здесь также о разрушениях и пострадавших не сообщается. На село Долгое с БПЛА ВСУ сбросили два осколочных боеприпаса, были зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте связи, выбиты стекла в частном доме и поврежден автомобиль.

Также ВСУ обстреляли поселок Уразово из реактивной системы залпового огня, всего было выпущено семь снарядов. В результате один мужчина погиб, еще двое человек пострадали. "Женщина с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки отпущен на амбулаторное лечение после обработки ран", - уточнил Гладков, добавив, что также в результате обстрела повреждены 29 домов, 23 хозпостройки и 4 автомобиля.