В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Зимовниковском районе Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Сегодня, 3 сентября 2023 года, на трассе в Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погибли четверо человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по факту аварии возбудили дело, прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.