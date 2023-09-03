3 сентября, 19:17

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Зимовниковском районе Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Сегодня, 3 сентября 2023 года, на трассе в Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погибли четверо человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по факту аварии возбудили дело, прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация