В трех районах Тюмени ограничили подачу воды из-за аварии на магистральном водоводе

В компании "Росводоканал Тюмень" сообщили, что в зону отключения водоснабжения попали более 60 многоквартирных домов

ТЮМЕНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Три района Тюмени остались без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе Велижанского водозабора. Утечка локализована, в зонах отключения организован подвоз воды, сообщили в городской администрации.

"Поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Утечка была оперативно локализована. Сейчас ведутся работы по восстановлению целостности трубы. <…> На время проведения работ ограничена подача ресурса в районах Мыс, Тарманы, Тура", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что работы по устранению повреждения планируется завершить до 16:00 (14:00 мск). На время проведения работ для жителей трех районов организован подвоз воды.

Как отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций компании "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб, утром к работе приступили сварщики, много времени потребовалось, чтобы добраться до поврежденной трубы и осушить ее, для этого работникам пришлось делать отсыпку участка.

В компании "Росводоканал Тюмень" уточнили, что в зону отключения воды попали более 60 многоквартирных домов. В районах Мыс, Тарманы и Тура, в которых ограничена подача воды, находятся три школы, два среднеспециальных учебных заведения, одна поликлиника и пять детских садов.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту аварии, установить обстоятельства произошедшего и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре региона.