4 сентября, 08:28,
обновлено 4 сентября, 09:02

В Курской области мужчина получил 20 лет лишения свободы за госизмену и сбыт наркотиков

Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив

Суд также признал его виновным в приготовлении к диверсии

КУРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном сбыте наркотиков, государственной измене и приготовлении к диверсии организованной группой, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Читайте также
Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу УкраиныЭкс-военнослужащего из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии за госизменуЖительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года

"Курский областной суд огласил приговор по уголовному делу о государственной измене, приготовлении к диверсии и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев с установлением определенных ограничений", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие осуществляло УФСБ России по Курской области. Суд признал 44-летнего жителя Железногорска Курской области Сергея Коршакова виновным в совершении четырех преступлений по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии организованной группой). Этим же приговором суда 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский, ранее судимый за особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, признан виновным по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии особого режима. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация