В Курской области мужчина получил 20 лет лишения свободы за госизмену и сбыт наркотиков

Суд также признал его виновным в приготовлении к диверсии

КУРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном сбыте наркотиков, государственной измене и приготовлении к диверсии организованной группой, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Курский областной суд огласил приговор по уголовному делу о государственной измене, приготовлении к диверсии и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев с установлением определенных ограничений", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие осуществляло УФСБ России по Курской области. Суд признал 44-летнего жителя Железногорска Курской области Сергея Коршакова виновным в совершении четырех преступлений по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии организованной группой). Этим же приговором суда 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский, ранее судимый за особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, признан виновным по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии особого режима.