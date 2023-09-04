В Краснодарском крае в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали пять человек

Среди них есть ребенок

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей в результате выезда на встречную полосу одного из водителей произошло на трассе М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, в аварии, предварительно, пострадали пять человек, среди них один ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На автодороге М-4 "Дон" 4 сентября в 10 утра в Туапсинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей. Предварительно, пострадали 5 человек, один из них несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение с автомобилем Kia, в результате столкновения, Kia отбросило еще на два автомобиля. На месте аварии возможно возникновение заторовых ситуаций, организован объезд.