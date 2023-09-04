В Москве столкнулись автомобиль каршеринга и автобус

Пострадали два человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали, в том числе ребенок, в результате столкновения автомобиля каршеринга и автобуса на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Широкой улице, дом 21, произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля каршеринга, в результате чего два человека пострадали, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажир и водитель автомобиля скрылись с места ДТП. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что легковая машина каршеринга и автобус столкнулись в 12:55. "Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса", - сказали в главке. В настоящее время принимаются меры к розыску скрывшегося водителя.