4 сентября, 13:06,
обновлено 4 сентября, 13:10
Военная операция на Украине

При обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ пострадала женщина

В Зерново частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение

ТАСС, 4 сентября. Женщина получила ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в селе частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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