При обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ пострадала женщина

В Зерново частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение

ТАСС, 4 сентября. Женщина получила ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в селе частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз.