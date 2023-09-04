У прибывшего в Казань из Дубая пассажира нашли шесть часов Rolex

Их общая стоимость составила 10 млн рублей

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Таможенники обнаружили шесть наручных часов Rolex общей стоимостью 10 млн рублей под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

"Инспекторы остановили 40-летнего россиянина на зеленом коридоре и при личном досмотре установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс, а также пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером", - говорится в сообщении.

Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы. В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).