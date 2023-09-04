4 сентября, 14:32

В Волжске после наезда автомобиля на опору ЛЭП погиб 18-летний водитель

Пострадали четыре человека

ТАСС, 4 сентября. В результате наезда автомобиля на опору ЛЭП в городе Волжске в Марий Эл погиб один человек, еще четверых госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

"Рано утром 3 сентября в Волжске у дома №8 по улице Щорса 18-летний водитель автомашины Hyundai, перевозивший четверых пассажиров в возрасте от 18 до 25 лет, по предварительным данным, в результате обгона автомобиля, движущегося в попутном направлении, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП", - говорится в сообщении

В результате ДТП 18-летний водитель умер в больнице, четверых его пассажиров госпитализировали. 

Теги:
РоссияМарий Эл
© Информационное агентство ТАСС
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