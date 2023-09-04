В приграничном районе Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ

По данным главы региона Александра Богомаза, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами боеприпасы

ТАСС, 4 сентября. Попытку проникновения на территорию России диверсионно-разведывательной группы пресекли в приграничном районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.