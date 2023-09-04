Сальдо: артиллерия ВСУ открыла огонь по своим солдатам, пытавшимся покинуть позиции

Солдаты сдались в плен силам РФ

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по своим военнослужащим после того, как они попытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия подвоза еды и боеприпасов. Солдаты сдались в плен силам РФ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны <...> попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон. Офицеров в районе боевых действий они почти не видели: на Украине тем разрешено командовать на удаленке. Таким способом киевский режим создает для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо", - написал Сальдо.

Он добавил, что военнопленных заставили c группой мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов. "Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих. Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен", - уточнил врио губернатора.