Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Московской области

По данным ведомства, силы ПВО сбили его над Истринским районом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Калужской областью. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале об уничтожении средствами ПВО беспилотников в Калужской области и Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на столицу. По его словам, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.