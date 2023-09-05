5 сентября, 01:32,
обновлено 5 сентября, 01:51
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Московской области

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По данным ведомства, силы ПВО сбили его над Истринским районом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Калужской областью. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале об уничтожении средствами ПВО беспилотников в Калужской области и Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на столицу. По его словам, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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