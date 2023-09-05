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обновлено 5 сентября, 02:39
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о еще одном летевшем на Москву беспилотнике

Михаил Метцель/ ТАСС, архив
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ ТАСС, архив

Как сообщили мэр столицы, силы ПВО уничтожили его в районе Завидово Тверской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший по направлению Москвы, в Тверской области в районе Завидово. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Калужской областью. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале об уничтожении средствами ПВО беспилотников в Калужской области и Истринском районе Московской области, пытавшихся осуществить атаку на столицу. В результате падения обломков был поврежден бытовой объект. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияТверская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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