В Забайкалье сошел с рельсов тепловоз с двумя вагонами

Пострадавших нет

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Два вагона со щебнем и тепловоз сошли с рельсов на станции Могоча Забайкальской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На место схода тепловоза и двух вагонов в Забайкальском крае выехал исполняющий обязанности Могочинского транспортного прокурора", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла утром 5 сентября. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Другие поезда не задерживали. Сейчас идут восстановительные работы.

Могочинская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.