5 сентября, 06:11

На Камчатке два пожилых туриста пропали в Ключевском парке

В последний раз они выходили на связь 27 августа

ТАСС, 5 сентября. Двое туристов 1951 года рождения пропали в природном парке "Ключевской" на Камчатке, сообщает администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"В Ключевском парке пропали двое туристов. В назначенное время они не появились на стоянке "Клешня". В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича", - говорится в сообщении руководства сети в официальном телеграм-канале.

Мужчины шли по маршруту поселок Ключи - озеро Державина - вулкан Средний - ледник Богдановича - перевал Безымянный - перевал Толбачик - перевал Толуд - стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" - это место наиболее активного вулканизма на Камчатке. Здесь находятся 13 высочайших вулканов России. Парк расположен на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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