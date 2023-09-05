В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 60 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 60 боеприпасов, с беспилотников сброшено три осколочных боеприпаса. В результате обстрелов повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Краснояружском районе по селу Староселье выпущен один артиллерийский снаряд, по окраине села - еще два минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - написал губернатор.

В Белгородском районе, по словам Глакова, 4 сентября по селу Журавлевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - четыре, по селу Нехотеевка - два артиллерийских снаряда.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировано восемь прилетов. "В хуторе Плотвянка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий", - проинформировал глава региона.

В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Безымено - установлено семь прилетов. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано десять прилетов. По хутору Балки выпущено девять минометных снарядов, по селу Середа - четыре, по селу Муром - три, по хутору Марьино - два минометных снаряда.