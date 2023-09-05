Экс-кандидата от партии "Новые люди" в гордуму Тюмени арестовали за мошенничество

Мера пресечения избрана до 24.10.2023

ТЮМЕНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидата от партии "Новые люди" в Тюменскую гордуму, который снял свою кандидатуру несколько дней назад, заключили под стражу по статье "мошенничество", сообщили ТАСС в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Вчера [4 сентября] Ленинский районный суд избрал стражу по 24.10.2023", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об аресте Манукяна. Там же добавили, что он задержан по части 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

По информации из открытых источников, Манукяну 37 лет, является индивидуальным предпринимателем и руководителем благотворительного фонда "Добру быть". На предвыборном сайте Манукяна говорится, что он в 2008 году создал в Тюмени строительную компанию "Уралстрой", в 2017 году открыл в Тюмени производство травмобезопасного покрытия для детских и спортивных площадок.

На сайте ЦИК РФ в списках кандидатов на выборы в депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва зарегистрирован кандидат о партии "Новые люди" Рудик Манукян. 1 сентября в своем Telegram-канале Манукян сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья.