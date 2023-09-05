Опекуну погибшего в Екатеринбурге мальчика ужесточили обвинение по статье об истязаниях

Теперь женщине вменяется не просто истязание заведомо несовершеннолетнего, а истязание заведомо несовершеннолетнего с особой жестокостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Валерии Наумовой, женщине-опекуну погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, который считался пропавшим, ужесточили обвинение по статье об истязаниях, следует из картотеки Свердловского областного суда, который будет рассматривать апелляцию на продление ареста.

Согласно материалам суда, теперь женщине вменяется не просто истязание заведомо несовершеннолетнего, а истязание заведомо несовершеннолетнего с особой жестокостью - п. "г", "д" ч. 2, ст 117 УК РФ. Кроме того, она по-прежнему обвиняется в убийстве несовершеннолетнего и мошенничестве при получении выплат.

26 июня опекун заявила о пропаже ребенка, после чего горожане и правоохранительные органы организовали масштабные поиски, в которых участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Позже было обнаружено тело ребенка, его 33-летняя опекун задержана. Возбуждено два уголовных дела - о халатности, из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также дело об убийстве. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что назначена служебная проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью погибшего мальчика, по данным уполномоченного по правам ребенка региона Игоря Морокова, были сигналы о неблагополучии в семье опекунов, но сотрудники органов системы профилактики бездействовали.