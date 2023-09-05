В Болгарии во время наводнения погибли два человека

Трое пропали без вести

СОФИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Николай Денков.

"В настоящее время поступили сигналы о трех пропавших без вести, два человека погибли. В настоящее время информация уточняется, но несколько человек в Царево точно погибли", - сказал Денков.

Премьер-министр призвал граждан в ближайшие 48 часов не купаться в море, так как оно "исключительно опасно, грязное и бурное". В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии объявил на юге черноморского побережья Болгарии оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей и грозы. Также в районе отмечается сильный ветер с порывами до 22 м в секунду, а волнение моря достигло 3-4 баллов. За последние часы в районе выпало до 330 мм осадков. Сейчас дождь прекратился, ожидается, что в ближайшие часы ситуация нормализуется. Ликвидация последствий разгула стихии продолжается.