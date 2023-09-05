В Подмосковье двое полицейских погибли при столкновении служебной машины и цементовоза

Как сообщили в региональном МВД, семьям погибших окажут необходимую помощь

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Служебная легковая машина и грузовой автомобиль столкнулись в городском округе Серебряные Пруды в Подмосковье, в результате погибли двое полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня примерно в 19:30 на 157-м км автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", - сказал собеседник агентства.

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выразили соболезнования родным и близким лейтенантов полиции. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что служебная машина столкнулась с цементовозом.