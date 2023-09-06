В Челябинской области ливни размыли дорогу к селу Александровка

По данным прокуратуры, примерно 250 жителей лишились возможности выехать из населенного пункта

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ливни, которые продолжались в Челябинской области практически всю прошедшую неделю, размыли дорогу к селу Александровка в Катав-Ивановском районе. Примерно 250 жителей лишились возможности выехать из населенного пункта, следует из материалов, опубликованных пресс-центром областной прокуратуры.

"Вследствие продолжительных ливней в ненадлежащее состояние пришел участок автомобильной дороги, <…> соединяющий село Александровка и село Тюлюк. В результате случившегося жителям Александровки оказался закрыт доступ к другим населенным пунктам Катав-Ивановского муниципального района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, Катав-Ивановская городская прокуратура внесла представление главе Тюлюкского сельского поселения. Ремонт дороги начат за счет местного бюджета.

30 августа сообщалось, что в Челябинске за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков (37 мм). Сильные и продолжительные дожди в муниципалитетах Челябинской области шли с 28 августа по 3 сентября.