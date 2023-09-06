6 сентября, 07:37,
обновлено 6 сентября, 08:36

В Шебекине произошел пожар на заводе по производству красок и лаков

На момент происшествия на территории предприятия людей не было

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на заводе по производству красок и лаков "Белсинтез" в Шебекино Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 09:30 мск поступило сообщение о пожаре на территории предприятия ООО "Белсинтез" в городе Шебекино. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №12 и №52", - сообщили в пресс-службе.

В 10:06 мск в МЧС объявили о локализации пожара. Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания.

На момент происшествия на территории предприятия людей не было. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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