6 сентября, 15:19

Под Волгоградом в ДТП с участием двух машин погиб подросток

Авария произошла на 869-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий"

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Infiniti с автомобилем ВАЗ под управлением 15-летнего подростка привело к его гибели на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительным данным, водитель Infiniti совершил столкновение с "ВАЗ-21100", управляемым 15-летним подростком, который, в безопасности маневра не убедившись, начал совершать с обочины дороги разворот. В результате ДТП подросток от полученных травм умер на месте", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 869-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе региона. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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РоссияВолгоградская область
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