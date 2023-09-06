Под Волгоградом в ДТП с участием двух машин погиб подросток

Авария произошла на 869-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий"

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Infiniti с автомобилем ВАЗ под управлением 15-летнего подростка привело к его гибели на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительным данным, водитель Infiniti совершил столкновение с "ВАЗ-21100", управляемым 15-летним подростком, который, в безопасности маневра не убедившись, начал совершать с обочины дороги разворот. В результате ДТП подросток от полученных травм умер на месте", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 869-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе региона. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.