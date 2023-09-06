В Луганске на территории детского сада нашли гранату

Оттуда эвакуировали 25 детей и 9 человек персонала

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудник коммунальной службы нашел в канализационном люке на территории детского сада в Луганске гранату, сообщили ТАСС в военной комендатуре ЛНР.

"В городе Луганске сотрудником коммунальной службы при проведении работ в канализационном люке на территории детского сада обнаружена граната. Сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала", - сказано в сообщении.

Из детского сада были эвакуированы 25 детей и 9 человек персонала. Военная комендатура ведет работу по выявлению причастных к инциденту лиц.