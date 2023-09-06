6 сентября, 17:01
Военная операция на Украине

Поселок Уразово в Белгородской области попал под обстрел

Пострадавших нет

ТАСС, 6 сентября. Поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области попал под обстрел Вооруженных Сил Украины (ВСУ), был поврежден частный дом.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет", - сказал глава региона.

Он добавил, что после подворового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении. "На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", - подытожил он. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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