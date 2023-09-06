Из лондонской тюрьмы сбежал бывший британский военный, подозреваемый в терроризме

По сведениям корпорации Би-би-си, Дэниел Абед Халиф совершил побег, повиснув под днищем грузовика с продуктами

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший британский военнослужащий Дэниел Абед Халиф, подозреваемый в подготовке теракта, сбежал из тюрьмы Уондсуорт на юго-западе Лондона. По данным вещательной корпорации Би-би-си, Халиф, работавший на тюремной кухне, совершил побег, повиснув под днищем грузовика с продуктами.

"Команда сотрудников полиции интенсивно работает, чтобы как можно быстрее обнаружить и задержать Халифа", - заявил СМИ глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи. "Я также хочу заверить граждан в том, что у нас нет какой-либо информации, указывающей на то, что Халиф может представлять угрозу для широкой общественности", - добавил он.

В аэропортах Хитроу и Гатвик введены повышенные меры безопасности, проводятся дополнительные проверки пассажиров в связи с тем, что сбежавший заключенный может попытаться покинуть страну. Из-за этого некоторые рейсы могут вылететь из столицы с опозданием. Ориентировку на Халифа получили и администрации морских портов.

Халиф был задержан полицией в конце января через три недели после того, как самовольно оставил расположение своей воинской части в Стаффорде, оставив в казарме муляж бомбы. За это ему было предъявлено обвинения в "попытке вызвать подозрение, что указанный объект может взорваться или загореться, и тем самым причинить телесные повреждения или материальный ущерб".

Он обвиняется еще по нескольким эпизодам, имевшим место в 2019, 2021 и 2022 году, когда Халиф пытался получить закрытую информацию, пригодную для подготовки и совершения теракта. Среди прочего речь шла о личных данных других военнослужащих. Обвиняемый отрицал все обвинения. Рассмотрение его дела по существу должно было начаться 13 ноября.

В последние годы в британских тюрьмах редко происходят побеги. Би-би-си сообщает, что с 2017 года подобных случаев было всего 5, а с 2010 года - 20.