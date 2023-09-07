В Ростове-на-Дону силы ПВО сбили два беспилотника

Пострадал один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Около 03:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО", - написал он.

Губернатор уточнил, что были сбиты два беспилотника. "Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался", - сообщил Голубев.