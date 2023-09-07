В Иркутской области выявили криминальную схему продажи автомобилей

Полиция задержала 23 подозреваемых

ТАСС, 7 сентября. Полицейские Иркутской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов из Самары и Оренбурга задержали подозреваемых в организации криминальной схемы продажи автомобилей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны 23 подозреваемых, 3 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде, к 9 применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Среди них предполагаемые организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники. Фигуранты, задержанные в других регионах, доставлены в Иркутск", - рассказала Волк.

Возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уточняется, что сообщники открыли в Иркутской области два автосалона, в интернете разместили объявления о продаже автомобилей по низкой цене. Когда потенциальный покупатель приезжал в салон, менеджеры предлагали ему подписать договор купли-продажи. Обязательным условием было оформление кредита с первоначальным взносом.

"С целью возмещения ущерба по уголовным делам следователи изъяли 55 автомобилей, принадлежащих данным автосалонам и подозреваемым, а также более 2 млн рублей наличными. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.