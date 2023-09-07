В боях с пакистанскими солдатами на границе с Афганистаном погибли 12 боевиков

Потери среди пакистанских военнослужащих составили четыре человека убитыми, пишет газета The Express Tribune

ИСЛАМАБАД, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 боевиков радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) убиты в боях с пакистанскими военнослужащими в районе высокогорной долины Читрал (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) на границе с Афганистаном.

Как сообщает газета The Express Tribune, бои вспыхнули после того, как крупные силы боевиков, оснащенных современным оружием, захватили две деревни в пакистанском приграничном районе и атаковали военные блокпосты. По данным межведомственной службы по связям с общественностью Министерства обороны Пакистана, все атаки экстремистов были отбиты. Потери среди пакистанских военнослужащих составили четыре человека убитыми.

Вторжение боевиков ТТП на пакистанскую территорию в округе Читрал произошло впервые после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) в августе 2021 года. По сведениям пакистанской разведки, в афганских пограничных провинциях Нуристан и Кунар сейчас происходит концентрация формирований ТТП для новых вторжений на территорию Пакистана.

ТТП считается пакистанской ячейкой "Талибана", что сами талибы категорически отрицают. Пакистан требует от Афганистана скорейшей и полной нейтрализации базирующихся в этой стране боевиков ТТП, что предусмотрено подписанным в феврале 2020 года Дохийским соглашением о восстановлении мира в Афганистане.