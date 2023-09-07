В Киргизии задержали экс-чиновника за вымогательство $300 тыс. у помощника президента

Имя и фамилию подозреваемого в интересах следствия пока в ГКНБ страны не сообщили

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии за вымогательство у помощника главы государства $300 тыс. задержали бывшего высокопоставленного чиновника. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Анализ складывающейся ситуации в стране свидетельствует об активизации деструктивных сил, предпринимающих попытки дестабилизации обстановки в республике и дискредитации проводимой высшим руководством страны политики, направленной на планомерное развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Ярким примером служит факт вымогательства у помощника президента денежных средств в сумме $300 тыс. со стороны экс-директора Агентства по продвижению и защите инвестиций", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не раскрываются. По этому факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе расследования уже установлено, что "путем шантажа и угроз распространения в средствах массовой информации, якобы имеющихся у него провокационных материалов", задержанный требовал от помощника главы государства $300 тыс.

Экс-руководитель агентства задержан с поличным после получения части требуемой им суммы. Он помещен в изолятор временного содержания ГКНБ.

Ранее в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Умбриэля Темиралиева от должности директора Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии. Причиной был назван перевод на другую работу.