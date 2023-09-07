В Якутии опрокинулся вахтовый автобус

Водитель погиб, девять пассажиров получили травмы

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Вахтовый автобус опрокинулся на технологической дороге в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Якутии.

"В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) поступила информация о том, что ранним утром на закрытой технологической дороге в местности Улак - Эльга произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Предварительно установлено, что мужчина 1967 года рождения, находясь за рулем вахтового автофургона, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением и допустил съезд транспортного средства с трассы с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 6 сентября. В результате аварии от полученных травм водитель умер до прибытия медицинской помощи, девять пассажиров получили различные травмы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка.