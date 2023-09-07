В Херсонской области сообщили, что ВСУ обстрелом попытались сорвать голосование

По словам председателя избиркома региона Марины Захаровой, обстрел произошел в Новой Збурьевке

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытались сорвать голосование в Херсонской области, нанеся артиллерийский удар в непосредственной близости с местом работы участковой комиссии, пострадавших нет. Об этом сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Несмотря на радостную обстановку на наших участках, были также зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций был артиллерийский обстрел в непосредственной близости с местом работы участковой комиссии", - сказала она. Захарова уточнила, что обстрел случился в Новой Збурьевке.

Она подчеркнула, что благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии вовремя удалось переместиться на другое место дислокации и голосование было продолжено, никто не пострадал.