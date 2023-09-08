В Иране изъяли более 1,1 млн литров контрабандной нефти

По данным агентства Mehr, нелегальный вывоз топлива остановили на юге страны

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана в провинции Хормозган (юг исламской республики) провели операцию по борьбе с нелегальным вывозом нефти, в рамках которой изъяли более 1,1 млн литров топлива. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его сведениям, сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 10 человек, пытавшихся вывезти контрабандную нефть за пределы Ирана через порт Минаб. Было арестовано не менее пяти судов. Службы правопорядка также обнаружили нефтепроводы, построенные для нелегальной откачки топлива из резервуаров, их суммарная длина превышает 100 км.

Силы безопасности предупредили, что проведенная ими операция является только началом борьбы с контрабандой нефти сухопутным и морским путем.