По данным ведомства, участники группировки готовили совершение серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МВД пресекло деятельность неонацистской группировки "Белая масть", участники которой готовили серию тяжких преступлений, в том числе против интересов РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны", - сказала она.

По словам Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий в нескольких субъектах России оперативники выявили места проживания активных участников криминального сообщества и задержали их. Волк отметила, что среди них установлены ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности. По ее словам, в ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература, изъято, по предварительным данным, огнестрельное оружие ограниченного поражения, холодное и учебное оружие, боеприпасы.

"Следственными органами по факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.2, 280 и 282 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу", - отметила Волк.