Прокуратура Петербурга попросила конфисковать Porshe и две квартиры экс-замначальника УМВД

Ксению Коконину уволили со службы из-за предоставления недостоверных сведений о доходах и имуществе за 2019-2021 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокурора к бывшему начальнику полиции Калининского района города об обращении в доход государства автомобиля Porsche Cayenne за 8,5 млн рублей и двух квартир в центре города общей стоимостью 26,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску прокурора к Ксении Кокониной. Проверка показала, что у Кокониной в собственности есть Porsche Cayenne за 8 475 515 рублей (приобретен в 2019 году), квартира в Дмитровском переулке за 8,4 млн рублей (приобретена в 2020 году), квартира на улице Марата за 17,8 млн рублей (приобретена в 2021 году) При этом официальный доход с 2016 по 2021 год составил в общем 6 539 174 рубля, доход мужа с 2016 по 2018 год (в 2018-м муж умер) - 1 486 308 рублей", - рассказали в пресс-службе.

В ноябре 2022 года Коконину уволили со службы в связи с утратой доверия - за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе за 2019-2021 годы. В УМВД по Калининскому району женщина занимала должность замначальника управления - начальника полиции района.

Проверяющим из прокуратуры она рассказала, что Porsche купила за счет сдачи в Trade-in предыдущего Porsche и 6 млн рублей, найденных ею в квартире после смерти мужа - деньги ему якобы безвозмездно передал его друг. Квартиру в Дмитровском переулке женщина, по ее словам, приобрела за счет накоплений и ипотечного кредита - при этом в декларации стоимость сделки она занизила на 2 млн рублей. Квартира на улице Марата, как объяснила Коконина, также была куплена в ипотеку, но уже на сбережения матери в размере 2,3 млн рублей - однако прокуратура установила, что общий доход последней за последние восемь лет составил всего 2,8 млн рублей.

"Опрошенные свидетели показания меняли. Друг мужа, например, не смог четко объяснить происхождение якобы подаренных им 6 млн рублей. Суд разберется в доходах, расходах и обязательствах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительное слушание назначили на 25 октября.