В Нидерландах найдены человеческие останки в самолете Второй мировой войны

Бомбардировщик Lancaster ED603 сбили в 1943 году

ГААГА, 8 сентября. /ТАСС/. Голландские спасатели обнаружили человеческие останки в британском бомбардировщике, сбитом над озером Эйсселмер во время Второй мировой войны. Об этом сообщил информационный портал nu.nl.

Бомбардировщик Lancaster ED603 был сбит в 1943 году немецким истребителем вскоре после того, как сбросил бомбы на Бохум (Германия). На борту британского военного самолета находилось семь человек, все они погибли. Тела четверых из них были выброшены на берег, останки трех остальных членов экипажа найдены не были.

Ранее на этой неделе Минобороны Нидерландов начало работы по подъему бомбардировщика со дна озера. В их ходе и были обнаружены останки. В ведомстве пока не уточняют, идет ли речь об останках одного или нескольких человек, и принадлежат ли они погибшим членам экипажа.