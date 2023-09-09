Общественная палата Крыма приостановила членство депутата из-за ДТП с пострадавшими

Как сообщили в организации, вопрос рассмотрят на очном заседании ОП в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты Республики Крым единогласно проголосовали за приостановку полномочий Олега Щербакова в связи с его участием в массовом ДТП в Симферополе, в котором пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием члена Общественной палаты Республики Крым Олега Николаевича Щербакова Общественная палата информирует о единогласной позиции членов палаты: приостановить полномочия Щербакова О.Н. до выяснения всех объективных причин ДТП с его участием", - говорится в сообщении.

Вопрос о членстве Щербакова рассмотрят на очном заседании Общественной палаты в ближайшее время. "Общественная палата Крыма осуждает любое проявление нарушения закона", - резюмировали в общественной организации.

Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД России по Республике Крым, Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе. По предварительным данным, около полуночи в Симферополе автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился водитель 1987 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением водителя 1992 года рождения. Затем Volkswagen Touareg врезался в Skoda Octavia, за рулем которого находился водитель 1961 года рождения. "В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма, за рулем Volkswagen Touareg находился Щербаков.