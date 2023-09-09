9 сентября, 16:47

В Подмосковье 200 человек эвакуировали из жилого дома из-за загоревшегося электросамоката

Пострадал один человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Красноармейске из-за возгорания электросамоката. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Техника загорелась на 17-м этаже многоквартирного дома в Красноармейске. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Огонь быстро распространился на площади 50 кв. м. Из задымленного подъезда огнеборцы МЧС России спасли 10 жильцов, 200 человек эвакуировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадал хозяин квартиры, где возникло возгорание. Его госпитализировали. 

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Россия
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