В Ростовской области машина столкнулась с поездом

Погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области. Водитель машины погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На железнодорожном переезде Ростов - Таганрог в селе Приморка Неклиновского района водитель автомобиля "Опель-Астра", по предварительным данным, не выполнил требования запрещающего сигнала железнодорожного светофора (красный свет) и выехал на железнодорожные пути, в результате чего допустил столкновение с пассажирским поездом, двигавшимся по маршруту Ростов-на-Дону - п. Авило-Успенка. В результате ДТП водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи по пути следования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В связи с ДТП на время до одного часа были задержаны три пригородных поезда сообщением Ростов - Таганрог и Таганрог - Ростов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.