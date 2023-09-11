Пожар на территории киногородка в Подмосковье потушили

Никто не пострадал

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар, охвативший два нежилых строения на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские" в Подмосковье, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о возгорании двух нежилых строений поступила в 20:59 в минувшее воскресенье. Спустя 30 минут пожар удалось локализовать на площади 54 кв. м. Пострадавших нет.

Киногородок находится на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Там снимали сериал "Анна-детектив", фильмы "Дикая лига" и "Легенда о Коловрате". Территория открыта для посещений, за исключением времени, когда идет съемочный процесс.