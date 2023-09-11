Рогов заявил, что российские силы отбили атаку ВСУ на Новомайорское

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", уничтожены две единицы техники ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новомайорское на южнодонецком направлении, уничтожив две единицы техники противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ сунулись на северо-западной окраине Новомайорского, было три попытки закрепиться, все они были пресечены, противник был рассеян. Во время отступления на исходные позиции его потери еще больше возросли из-за нашего огня. Непонятна логика этих действий: вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и 7,6 тысячи единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.