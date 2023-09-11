В результате пожара в женском монастыре в Суздале погиб один человек

Останки человека были обнаружены на месте пожара в хозяйственно-бытовом строении

ТАСС, 11 сентября. Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту гибели человека в результате пожара в монастыре", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, останки человека были обнаружены на месте пожара в хозяйственно-бытовом строении на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются лица. "Выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.