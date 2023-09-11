В Дагестане из-за падения стены в зоне отдыха погиб человек

Еще один пострадал

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Обрушение стены в зоне отдыха в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана привело к гибели одного человека, еще один госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В результате обрушения на территории зоны отдыха в селе Чиркей Буйнакского района бетонного ограждения на автомобиль, по предварительным данным, пострадали два человека, один из которых погиб", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, пострадавший мужчина 1997 года рождения был госпитализирован в Центральную городскую больницу Буйнакска.

Как сообщили в региональном МВД, погибшей является 23-летняя жительница Новосибирска, пострадавший - житель города Великие Луки. "Известно, что погибшая и пострадавший - фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад",- сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что упавшее сооружение было высотой 5,5 метра и построено для удержания грунта. Следователи инициировали процессуальную проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.